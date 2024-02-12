قصواء الخلالي: الأزمة الاقتصادية لن تلوي ذراع في الدفاع عن أمنها القومي

استنكرت الإعلامية قصواء الخلالي، القصف الإسرائيلي الغاشم على مدينة رفح الفلسطينية، موضحة أنه يعكس مدى الجرم الذي تتعامل به دولة الاحتلال مع المدنيين العزل.

وتابعت خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع من على قناة «سي بي سي»، أن إسرائيل تتبع منهجية الكذب والتبجح، محذرة إياها: «الوضع أصبح خطر والتهجير خط أحمر، كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحال الاستمرار في مرحلة التبجح لن يكون هناك سلام».

وأردفت بأن إسرائيل تمارس حاليا الضغط على نحو 1.4 مليون شخص في رفح، وهذا أمر غير مقبول، ومصر لن تسمح بذلك، خاصة أن نية إسرائيل واضحة في تهجيرهم لمصر.

وأكدت أن الأزمة الاقتصادية لن تلوي ذراع مصر، والجميع على قلب رجل واحد للدفاع على الأمن القومي المصري، ولا يوجد أي شخص في تاريخ الأنظمة السياسية، سيغامر بهذه القضية.