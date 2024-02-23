عضو «خارجية الشيوخ»: الدولة تبذل جهودا مستمرة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر

قال النائب أمين جابر الصيرفي عضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، إن مشروع رأس الحكمة يعد الصفقة الأضخم في تاريخ مصر ويهدف إلى حل الأزمة الاقتصادية الحالية، مشيرا إلى أن عوائده المباشرة ستعمل على حل أزمة الدولار وتوفير فرص العمل وجذب ملايين السائحين.

الصفقة الأكبر في تاريخ مصر

وأضاف «الصيرفي» في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، أن صفقة رأس الحكمة بداية لعدة صفقات استثمارية أخرى ضخمة لصالح الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن إعلان مجلس الوزراء اليوم تفاصيل الموافقة على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، يتضمن دخول استثمارات مباشرة في شهرين بـ 35 مليار دولار، يؤكد أنها الصفقة الأكبر في التاريخ.

التصدي للتحديات الناتجة عن الأزمة الاقتصادية العالمية

وأشار إلى أن هذه الصفقة الكبرى تعد مكسبا اقتصاديا على كافة المستويات من خلال ضخ مليارات الدولارات في الاقتصاد المصري، وهو ما سيساهم في عبور الأزمة الاقتصادية الحالية والتصدي للتحديات الناتجة عن الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأوضح، أن الدولة تبذل جهودا مستمرة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي والدولار، وتساهم بشكل مباشر في القضاء على أزمة الدولار والتضخم وبالتالي ضبط الأسعار في الأسواق، و توفير ملايين فرص العمل للشباب المصري، وجذب العديد من السائحين لمصر.

‎واختتم أن مشروع تطويرمدينة رأس الحكمة سيكون مشروعا متكاملا يضم تجمعات سكنية وأنشطة تعليمية وترفيهية و فندقية وصناعية ومارينا يخوت ومطار دولي جنوب مدينة رأس الحكمة،فيما ان ضخ 35 مليار دولار في الاقتصاد المصري على مدار شهرين ستستفيد منها المصانع المصرية والعمالة المصرية وتخلق مئات الآلاف من الوظائف وفرص العمل المباشرة وغير المباشرة.