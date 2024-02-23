انخفاض أسعار 50 سلعة غذائية بعد الإعلان عن صفقة «رأس الحكمة»

شهدت أسعار السلع والمواد الغذائية في الأسواق المصرية انخفاضًا كبيرًا اليوم، بعد الإعلان عن صفقة الاستثمار الكبرى في مدينة رأس الحكمة بين مصر والإمارات العربية المتحدة، والتي ستدخل لمصر نحو 35 مليار دولار أمريكي مقسمة على دفعتين، الأولى خلال أسبوع بقيمة 15 مليار دولار، والدفعة الثانية بقيمة 20 مليار دولار بعد شهرين من الدفعة الأولى.

وترصد «الوطن»، في السطور التالية، أسعار السلع والمواد الغذائية التي تراجعت أسعارها اليوم في الأسواق المحلية، بعد إعلان الحكومة تفاصيل صفقة الاستثمار الكبرى في مدينة رأس الحكمة، وفقًا لبوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمجلس الوزراء.

انخفاض أسعار السلع والمواد الغذائية:

- تراجع سعر الأرز السائب اليوم إلى 32.52 جنيه، بتراجع تقدر قيمته بنحو 0.58 جنيه في سعر الكيلو عن أسعار أمس التي كانت عند 33.1 جنيه للكيلو، وفقًا لبوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمجلس الوزراء.

- تراجع سعر السمسم الأبيض، إلى 162.94 جنيه، بتراجع 5.6 جنيه في سعر الكيلو عن أسعار أمس 168.54جنيه للكيلو، وفقًا لبوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمجلس الوزراء.

- انخفض سعر الذرة البيضاء، إلى 16.321 جنيه للطن، بتراجع تقدر قيمته بنحو 118.57 جنيه، مقارنة مع أسعار أمس، وفقًا لبوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمجلس الوزراء.

- وتراجع سعر زيت عباد الشمس، إلى 100.04 جنيه لكل لتر، بتراجع تقدر قيمته بنحو 1.64 جنيه عن أسعار أمس، وفقًا لبوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمجلس الوزراء.

- تراجع سعر المكرونة اليوم في الأسواق بنحو 1.1%، حيث سجل متوسط سعر الكيلو نحو 31.48 جنيه.

- تراجع سعر الشاي اليوم في الأسواق بأكثر من 2%، وسجل متوسط السعر 12.45 جنيه للعبوة 40 جرامًا.

- تراجع سعر العدس الأصفر اليوم في الأسواق بأكثر من 2%، وسجل متوسط سعر الكيلو نحو 70 جنيهًا.

تراجع أسعار الخضراوات اليوم

- تراجع سعر الطماطم اليوم بنحو 6.04%، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 9.18 جنيه.

- تراجع سعر البطاطس اليوم بنحو 6.38%، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 14.67 جنيه.

- تراجع سعر البامية اليوم بنحو 3.08%، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 40.59 جنيه.

- تراجع سعر الكوسة اليوم بنحو 0.3%، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 16.52 جنيه.

- تراجع سعر الفلفل الرومي اليوم بنحو 1.56 %، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 15.8 جنيه.

- تراجع سعر الفلفل الحامي اليوم بنحو 1.24%، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 15.94 جنيه.

- تراجع سعر جزر بعرش اليوم بنحو 31.74%، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 7.7 جنيه.

- تراجع سعر البصل اليوم بنحو 11.05%، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 24.32 جنيه.

- تراجع سعر القرنبيط اليوم بنحو 2.87%، ليسجل متوسط سعر القطعة الواحدة نحو 18.27 جنيه.