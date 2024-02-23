مروة ناجي عن تصدرها تريند «إكس» بعد احتفالية «أم كلثوم»: شكرا لدعمكم المستمر

أعربت المطربة مروة ناجي، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، سعادتها بتصدرها تريند موقع التدوينات القصيرة «إكس» بعد احتفالية 100 سنة أم كلثوم.

مروة ناجي تشكر جمهورها

وشاركت مروة ناجي صورة لها من الحفل معلقة: هاشتاج مروة ناجي تريند مصر على موقع X بعد حفل مئوية كوكب الشرق أم كلثوم بالمتحف المصري الكبير، شكراً لتفاعلكم ودعمكم المستمر.

حفل مئوية أم كلثوم

وأقيم أمس بالمتحف المصري الكبير حفل «100 سنة أم كلثوم»، بمناسبة مرور 100 عام على غناء سيدة الغناء العربي أم كلثوم، وقدم خلال الحفل أشهر أغاني كوكب الشرق وأحيا الحفل مجموعة من ألمع النجوم، هم: ريهام عبد الحكيم، ومروة ناجي، وإيمان عبد الغني، بقيادة المايسترو والموزع الموسيقى محمد الموجي.