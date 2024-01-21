مروة ناجي تتصدر تريند إكس بعد طرح أغنية «معلش»

تصدرت الفنانة مروة ناجي، تريند «إكس» بعد طرح أغنية «معلش»؛ إذ جذب البوستر عيون الجماهير من خلال ظهورها بإطلالة كلاسيكية من خلال بوستر أحدث أعمالها الغنائية الجديدة.

مروة ناجي تكشف عن الكليب الجديد

وشاركت جمهورها بصورة من الكليب من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «انستجرام»، وأرفقت بالصورة تعليقًا قالت فيه: «معلش».

وأضافت: «الأغنية من كلمات محمد صالح اللباد، ألحان زياد وائل، توزيع محمد مزيكا».

أغنية أبو الغضب

وطرحت المطربة مروة ناجي، في موسم الصيف الماضي، أغنية بعنوان أبو الغضب، من كلمات محمود سليم، وألحان كريم أحمد، وتوزيع موسيقي حازم السعيد، وتولت توزيعها عبر المنصات شركة ديجيتال ساوند.