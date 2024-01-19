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مروة ناجي تطرح كليب أغنيتها الجديدة «معلش» عبر منصاتها الرقمية

كتب:

أحمد شعراني
07:33 م | الجمعة 19 يناير 2024
مروة ناجي

مروة ناجي

طرحت المطربة مروة ناجي، على صفحتها الرسمية على موقع «يوتيوب»، وجميع المنصات الرقمية، فيديو كليب أغنيتها الجديدة «معلش» التي تفتتح به نشاطها الفني في موسم الشتاء، لتعود من خلاله، إلى نوعية الأغاني الدرامية.

تحمل الأغنية إحساسًا بالألم العاطفي والشوق، ومشاعر الخسارة، وهو غالبا ما يتعايش ويتفاعل معها فئة عريضة من المستمعين، وأعربت المطربة مروة ناجي خلال بيان، عن تفاؤلها بأن الأغنية سوف تحدث صدى واسعًا النطاق لدى الجمهور.

أغنية «معلش» كلمات محمد صالح لباد، وألحان زياد وائل، وتوزيع موسيقي محمد مزيكا، وهي من توزيع شركة ديجيتال ساوند، وتقول كلمات «معلش».

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 وتقول كلمات الأغنية: 

إحنا اتغيرنا بقينا بندوس على مشاعرنا 

كان مين قدرنا لما لقونا مرة خسرنا 

بنشيل في هموم بنبص لقينا فجأة كبرنا

يا خسارة عمرنا بيعدي

ولقينا زمنا مغفلنا

بنلف في 100 مليون دايرة 

قاطعين الصوت

ومراكب واقفة ومش سايرة 

وعمرنا بيفوت 

ونشوف احاسسنا بقت بايرة 

بقى فيها جبروت 

ليه كل ما نيجي يوم نفرح

يرعبنا الموت

أنا عمري سنين 

مش فاكرة أنا منه غير كام يوم

مكتوب على وشي

المادة الخام أنا المظلوم

كلمة معلش 

بقت كبسولة قبل النوم

وبنام والحزن اخدته في حضني

ياريتني بقوم

مش عارفة ليه أنا بعافر 

في زمن ليه مقلوب

وبصبر نفسي كتير وقليل 

وبقول مكتوب

كان مين بيهمه فراقي بدور 

مين كان باقي 

والطيبة سببها غبائي 

ياريتني منها بتوب 

وبنام م الجرح بلاقي سكاكين 

بتقطعني

واشتكي للفرح يقول وأنا مالي 

وإيه يعنى 

لا حبيب ولا صاحب الكل معايا 

بيودعني

بشتري بالغالي وببلاش 

كله ليه بيبعني 

أنا حتى في حلمي الناس كارهني 

إني أعيش 

والحظ معايا عاملي كفيف 

وما بيشوفنيش 

أنا راكبة في قطر بقاله سنين 

وموصلنيش 

واليوم اللي وصلت وهنزل دوري 

ميجيش 

عمالة ليه بشيل في هموم بالكدب 

بقالي كتير 

مش واخده أنا من جدعنتي أنا غير

قلة تقدير 

الكل في وجعي بيعملوا 

كذا مليون شير

معلش أنا طولت عليكوا 

تصبحوا على خير

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