مروة ناجي تطرح كليب أغنيتها الجديدة «معلش» عبر منصاتها الرقمية
كتب:
أحمد شعراني
07:33 م | الجمعة 19 يناير 2024
مروة ناجي
طرحت المطربة مروة ناجي، على صفحتها الرسمية على موقع «يوتيوب»، وجميع المنصات الرقمية، فيديو كليب أغنيتها الجديدة «معلش» التي تفتتح به نشاطها الفني في موسم الشتاء، لتعود من خلاله، إلى نوعية الأغاني الدرامية.
تحمل الأغنية إحساسًا بالألم العاطفي والشوق، ومشاعر الخسارة، وهو غالبا ما يتعايش ويتفاعل معها فئة عريضة من المستمعين، وأعربت المطربة مروة ناجي خلال بيان، عن تفاؤلها بأن الأغنية سوف تحدث صدى واسعًا النطاق لدى الجمهور.
أغنية «معلش» كلمات محمد صالح لباد، وألحان زياد وائل، وتوزيع موسيقي محمد مزيكا، وهي من توزيع شركة ديجيتال ساوند، وتقول كلمات «معلش».
وتقول كلمات الأغنية:
إحنا اتغيرنا بقينا بندوس على مشاعرنا
كان مين قدرنا لما لقونا مرة خسرنا
بنشيل في هموم بنبص لقينا فجأة كبرنا
يا خسارة عمرنا بيعدي
ولقينا زمنا مغفلنا
بنلف في 100 مليون دايرة
قاطعين الصوت
ومراكب واقفة ومش سايرة
وعمرنا بيفوت
ونشوف احاسسنا بقت بايرة
بقى فيها جبروت
ليه كل ما نيجي يوم نفرح
يرعبنا الموت
أنا عمري سنين
مش فاكرة أنا منه غير كام يوم
مكتوب على وشي
المادة الخام أنا المظلوم
كلمة معلش
بقت كبسولة قبل النوم
وبنام والحزن اخدته في حضني
ياريتني بقوم
مش عارفة ليه أنا بعافر
في زمن ليه مقلوب
وبصبر نفسي كتير وقليل
وبقول مكتوب
كان مين بيهمه فراقي بدور
مين كان باقي
والطيبة سببها غبائي
ياريتني منها بتوب
وبنام م الجرح بلاقي سكاكين
بتقطعني
واشتكي للفرح يقول وأنا مالي
وإيه يعنى
لا حبيب ولا صاحب الكل معايا
بيودعني
بشتري بالغالي وببلاش
كله ليه بيبعني
أنا حتى في حلمي الناس كارهني
إني أعيش
والحظ معايا عاملي كفيف
وما بيشوفنيش
أنا راكبة في قطر بقاله سنين
وموصلنيش
واليوم اللي وصلت وهنزل دوري
ميجيش
عمالة ليه بشيل في هموم بالكدب
بقالي كتير
مش واخده أنا من جدعنتي أنا غير
قلة تقدير
الكل في وجعي بيعملوا
كذا مليون شير
معلش أنا طولت عليكوا
تصبحوا على خير