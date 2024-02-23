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إعلام أمريكي: واشنطن ليس لديها مقياس لتقدير نسبة ما تم تدميره من أسلحة الحوثيين

كتب:

محمد عزالدين
09:49 م | الجمعة 23 فبراير 2024
جماعة الحوثي

جماعة الحوثي

كشفت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مسؤولين، أنّ واشنطن ليس لديها مقياس لتقدير نسبة ما تم تدميره من أسلحة الحوثيين في اليمن، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وأشارت وسائل الإعلام الأمريكية، إلى أنه من غير الواضح ما إذا كانت واشنطن ستغير نهجها العسكري تجاه الحوثيين.

وأوضحت أن القلق يتزايد داخل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، مع استمرار هجمات الحوثيين، رغم الضربات الأمريكية.

ولفتت إلى أن الحوثيين يواصلون تعزيز مخزونهم من السلاح، داخل اليمن.

 

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