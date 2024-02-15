أستاذ في العلوم السياسية: تعطيل الحوثيين للملاحة الدولية لا يساعد قضية فلسطين

صنف الدكتور إحسان الخطيب، أستاذ العلوم السياسية، جماعة الحوثي كمشكلة مزمنة وأقلية في اليمن، موضحا أن الجماعة ترفع شعار «لا للهيمنة على اليمن»، وارتبطت بالمشروع الإيراني، مستخدمة شعارات مُضللة مثل فلسطين ومعاداة أمريكا وإسرائيل.

وأضاف خلال مداخلة على شاشة قناة القاهرة الإخبارية، أن تعطيل الحوثيين للملاحة الدولية لا يساعد قضية فلسطين، مشيرا إلى أن الجانب الأمريكي غير متأثر بشكل مباشر، ولكن هناك تأثرا للملاحة العالمية، والحوثي مشكلة مزمنة تعايش معها الأمريكي على أساس أنه جزء من المشكلة العربية الإيرانية، ولا تهديد لمصالح أمريكا وإسرائيل، ولكن اليوم تبين للأمريكي أنهم مشاغبون في البحر الأحمر.

وأكد أن اليمن بلد منكوب منذ سنوات، فهناك جوع وحرب ولا أفق سياسي، ولا أحد يعرف ماذا يريد الحوثيين، خاصة أنهم لا يتعدون 25 % من سكان اليمن.