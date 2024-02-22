حدث ليلا.. ميسي يعود لفريقه وأمريكا تقصف الحوثيين واشتباكات في رفح الفلسطينية

شهد صباح الخميس 22 فبراير عدة أحداث مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتجمع أعضاء مجموعة العشرين والبريكس في البرازيل بحضور مصر والسعودية.

حضور السياح إلى الأقصر لمشاهدة ظاهرة فريدة

حضر مئات السائحين من المساء على معبد أبوسمبل استعدادًا لمتابعة ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس بالأقصر، وتحدث هذه الظاهرة منذ آلاف السنين يومي 22 فبراير و22 أكتوبر لمدة 20 دقيقة.

فشل النظام العالمي في وضع حد لحرب غزة

صرح سامح شكري، وزير الخارجية، أثناء لقاءات على هامش قمة العشرين في البرازيل، بأن النظام العالمي فشل في وضع حد لنظام الحرب الإسرائيلية على غزة حيث لم يحافظ المجتمع الدولي على التعاطف والقيم المشترك وتم انتهاك القانون الدولي، ولم تنجح آليات السلم والأمن الخاصة به في وضع حد لهذه الحرب.

إسرائيل تقصف رفح واستشهاد 3 فلسطينيين

وفي غزة، قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي -بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفا مدينة رفح الفلسطينية- موقعا 3 شهداء حيث تم قصف في محيط المستشفى الأوروبي وأراضي زراعية مختلفة ومسجد الفاروق وسط إطلاق النار تجاه الصحفيين خلال اقتحام مخيم عقبة جبر في مدينة أريحا بالضفة الغربية، ورد الفصائل الفلسطينية بإطلاق صواريخ على مدينة إيلات الإسرائيلية، يأتي هذا في الوقت الذي كشف موقع أكسيوس المقرب من المخابرات الأمريكي، عن توقعات بزيادة مدير المخابرات المركزية الأمريكية، باريس، لإجراء محادثات بشأن المحتجزين في غزة.

وزير إسرائيلي يكشف عن منعه قيام دولة فلسطينية

خرج وزير الأمن القومي الإسرائيلي، في تغريدة له على تويتر موضحا أنه لن يتم قيام دولة إسرائيلية طالما ظل موجود في الحكومة الإسرائيلية، مشددا على أنه سيقف ضد إقامة أو الاعتراف بدولة فلسطينية.

أمريكا تنفذ 4 ضربات ضد الحوثيين

كشفت القيادة المركزية الأمريكية عن تنفيذها 4 ضربات ضد 7 صواريخ كروز متنقلة ضد سفن تتبع للحوثيين بحسب خبر عاجل نقلته فضائية «إكسترا نيوز»، في الوقت الذي أشارت وزارة الخارجية الأمريكية، إلى أنها ستظل العمل مع شركائها لحماية الملاحة في البحر الأحمر.

وفاة الفنانة السورية ثناء دبسي عن عمر ناهز 83 عاما

توفيت الفنانة السورية ثناء دبسي عن عمر ناهز 83 عاما بعد تاريخ من الأعمال الفنية في العالم العربي بحسب صديقتها سوزان نجم الدين عبر حساب «إنستجرام».

أخبار ليونيل ميسي

عاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لقيادة فريقة في منافسات بطولة الدوري الأمريكي الموسم الجديد 2023-2024، حيث واجه فريق نادي ريال سالت ليك الثالثة فجرا وفاز ميسي ورفاقه في هذه المباراة، ولعب حتى الآن ميسي 14 مباراة مع الفريق وأحرز 11 هدف وصنع 5 أهداف.