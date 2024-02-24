حيلة عند تخزين الكرنب في الفريزر سنة كاملة.. «عمره ما هيجلد منك»

عادةً السيدات تلجأ إلى تخزين المواد الغذائية المختلفة، رغبة في الاحتفاظ بها للأيام المقبلة، ومن أبرز تلك المواد هي تخزين «تفريز» الكرنب، إلا أن هناك أخطاء شائعة تقع بها السيدات، ما يؤدي إلى تلف أوراق الكرنب «تجليده» حتى إذا كانت مدة قصيرة، لذلك يبحثن عن طرق صحيحة لتفريز الكرنب لفترات طويلة قد تصل إلى 6 أو 7 أشهر.

تفريز الكرنب بدون أن يُجلد

وفقًا لما نشره موقع «unlockfood»، هناك العديد من النصائح التي يجب اتباعها لحفظ أوراق الكرنب طازجة لفترات طويلة، ولتجنب الأخطاء التي تقع بها معظم السيدات عن تفريز الكرنب، والتي تعد من أبرزها استخدام الكثير من كميات الماء لسلق أوراق الكرنب.

عند تفريز الكرنب، تبدأ السيدة بتفكيك أوراق الكرنب كل على حدة، ثم ملء إناء ماء وإضافة البهارات اللازمة له، وتغطيته بمصفاة ووضع أوراق الكرنب بها «سلق بدون ماء» هي الحيلة الأبرز في تفريز الكرنب بدون أن يُجلد.

طريقة صحيحة لتفريز الكرنب

كميات قليلة من أوراق الكرنب، يتم وضعها في المصفاة حتى يتم سلقها بدون ماء «سلق بالبخار»، لمدة لا تتجاوز الـ3 دقائق ومن ثم تقليبها مرة أخرى لمدة 3 دقائق أيضًا، وهكذا حتى تنتهي من جميع أوراق الكرنب في خطوة لتفريزها.

بعد ترك الأوراق فترة وجيزة حتى تبرد من سخونة البخار، يتم تقطيعها على حسب الحاجة، ورصها فوق بعضها البعض، والاحتفاظ بها داخل أكياس صغيرة، وتفريزها وتعد تلك الطريقة هي الأنسب لتفريز الكرنب لفترات طويلة، بدون أن يُجلد أو يتغير لونه.