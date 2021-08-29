«لو بتوفر عيش في البطاقة».. الحكومة هتكافئك: كباب حلة وسمك ومحشي كرنب

تكافئ الحكومة المواطنين المرشدين في استهلاك الخبز، من خلال تجميع نقاط فارق الخبز كل رغيف على بطاقات التموين، لتمنح الوزارة لصاحبه مبلغ ضعف ثمن رغيف أي 10 قروش، إذ يبلغ سعر رغيف الخبز المدعم على بطاقات التموين 5 قروش، وبالتالي فإن المواطنين الذين يتوافر لديهم فارق في نقاط الخبر شهريًا و نظرا لترشيد استهلاكه، تتيح لهم وزارة التموين من خلال منافذها المنتشرة على مستوى المحافظات والتي يبلغ عددها 40 ألف منفذ، ما بين منافذ بدالين تموينية ومنافذ مشروع جمعيتي وفروع المجمعات الاستهلاكية، العديد من السلع الحياتية اليومية.

1300 مجمع استهلاكي على مستوى الجمهورية

وتوفر الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، في جميع فروع المجمعات الاستهلاكية المنتشرة على مستوى المحافظات، والتي يبلغ عددها 1300 مجمع استهلاكي، العديد من السلع المجمدة والسلع الغذائية وغير الغذائية للمواطنين المستحقين للدعم التمويني والتي يتاح شراؤها ضمن فارق نقاط الخبز.

1200 سلعة تختار منهم بفارق نقاط الخبز

وتضخ الشركة القابضة للصناعات الغذائية شهريًا عدد 1200 سلعة ما بين سلع مجمدة وسلع معلبة وسلع غير غذائية مثل المنظفات، بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية والتي يحق لأي مواطن مستحق للدعم التمويني ولديه بطاقة تموينية شراء منها ما يحتاجه من سلع بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة 20 إلى 30%؜.

وتختلف السلع التي تتوافر في منافذ البدالين عن السلع التي تتوافر في فروع المجمعات الاستهلاكية، فمن بين سلع المجمعات الاستهلاكية يتوفر داخل المجمعات الاستهلاكية اللحوم المجمدة والدواجن والأسماك المجمدة، وجميع أنواع اللحوم المصنعة مثل البرجر والكفتة وكباب الحلة، فضلًا عن توافر الخضروات المجمدة، وأيضًا المحاشي الجاهزة على سبيل المثال «محشي الكرنب» في أطباق فويل مغلفة.

وتوفر المجمعات الاستهلاكية كل السلع للمواطنين بصرف النظر عن سعرها، إذ يجرى خصم فارق نقاط الخبر من ثمنها ويدفع المواطن باقي السعر.

28 سلعة تموينية أساسية في منافذ التموين

فيما تحدد هيئة السلع التمويينة قائمة بالسلع الغذائية الأساسية والتي يبلغ عددها 28 سلعة توفرها الوزارة شهريًا على البطاقات التموينية من خلال منافذ التموين ومنافذ مشروع جمعيتي، وأيضًا بفروع المجمعات الاستهلاكية وهي: ( الزيت، السكر، الأرز، المكرونة، الصلصة، الشاي، العدس، السمنة، مسحوق الغسيل العادي، مسحوق الغسيل الأتوماتيك، صابون غسيل، صابون تواليت، لبن جاف، فول معبأ، الدقيق، الخل، الملح، كيس سائل غسيل الأواني ومرقة الدجاج).