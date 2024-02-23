البسوا ثقيل.. أمطار ونشاط رياح على المحافظات وطقس شديد البرودة لأسبوع

أعلنت غرف العمليات في المحافظات عن عودة سقوط الأمطار مرة أخرى على المحافظات، بعد استقرار الجو لمدة 3 أيام بعد انتهاء نوة الشمس الصغرى، إذ تبدأ من غدٍ السبت حتى الأربعاء تعرض المحافظات لسقوط أمطار ونشاط للرياح.

انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار على مدار الأسبوع

وأشارت غرف العمليات إلى أن المحافظات تتعرض لانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة في مختلف البلاد مع تعرض المحافظات لشبورة مائية، ويستمر تأثير الغطاء السحابي على كل الأنحاء من السواحل الشمالية، مرورا بالقاهرة وشمال وجنوب الصعيد وسيناء.

وتبدأ في الساعات المقبلة سقوط الأمطار على مناطق متفرقة تكون خفيفة إلى متوسطة الشدة بنقاط كبيرة، مع جو شديد البرودة، خاصة في الليل.

وحذرت غرف العمليات المواطنين من ضرورة ارتداء ملابس ثقيلة خلال الأسبوع، إذ تتعرض البلاد لظروف مناخية كالآتي:

- طقس مائل للبرودة في النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

- دافئ على شمال الصعيد.

- مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

- شديد البرودة في الليل.

- تتعرض لشبورة مائية من الساعة 4 فجرا حتى الساعة 9 صباحا.

- نشاط الرياح على مناطق القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء.

- سقوط أمطار خفيفة على مختلف المناطق.