«الأرصاد» تكشف طقس الأسبوع المقبل.. العظمى تصل إلى 30 درجة مئوية

ّقالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ هناك استقرارًا في حالة الطقس على معظم محافظات الجمهورية، مع ارتفاع درجات حرارة بمعدل أعلى من الطبيعي بنحو درجتين مئويتين، لافتًة إلى أنّ العظمى بالقاهرة الكبرى 21 درجة مئوية خلال فترة النهار.

الطقس الدافئ مستمر هذه الفترة

وأضافت «غانم» خلال مكالمة هاتفية لها ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المُذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامية لمياء حمدين، أنّ فترة الطقس الدافئ المستقر مستمرة، خاصة في محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومناطق السواحل الشمالية، مشيرة إلى أنّ أكثر المحافظات تأثرًا بارتفاع قيم درجات الحرارة، هي المحافظات الجنوبية، وتصل العظمى فيها خلال فترات النهار إلى 30 درجة مئوية، مع أجواء شديدة البرودة ليلًا.

العظمى ستصل إلى 25 درجة مئوية الأسبوع المقبل

وأوضحت أنّه سيكون هناك زيادة في فترة سطوع الشمس على أغلب المحافظات الشمالية اليوم، مضيفة أنّ هناك نشاطًا نسبيًا لحركة الرياح خاصة في فترات المساء، تتراوح سرعتها بين 30 و35 كيلومترًا في الساعة.

وأشارت إلى أنه بداية من السبت المقبل، سيكون هناك ارتفاع آخر في قيم درجات الحرارة بمعدل 3 درجات، لتصل العظمى إلى 25 درجة مئوية خلال الأسبوع المقبل، مع وجود فرص لسقوط الأمطار على وسط وجنوب الصعيد وجبال البحر الأحمر، لكنها لن تؤثر على الأنشطة اليومية.