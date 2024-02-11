أمطار ورياح وتذبذب في الحرارة وشبورة.. طقس الأسبوع الأول من أمشير

قال الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة إنَّ الأسبوع الجاري هو الأسبوع الأول من أمشير، وهو حافل بالأحداث المناخية من تذبذب في درجة الحرارة والأمطار المتفرقة والنشاط المتقطع للرياح.

ارتفاع الحرارة نهارًا وانخفاضها ليلًا

وأوضح «فهيم» في تقرير للمركز يرصد حالة الطقس وتأثيرها على الزراعات القائمة خلال الموسم الشتوي الحالي، أنَّ الأسبوع الحالي يشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة نهارًا ثم انخفاضًا في حرارة الليل، مشيرًا إلى أنَّ ذلك سيكون له تأثير كبير في زيادة معدلات التنفيل «ظهور الأزهار» وضعف التحجيم والتلوين في ثمار الخضروات والفاكهة.

شبورة كثيفة على الوجه البحري

وتابع أنَّ البلاد سوف تشهد أمطارًا متفرقة إلى خفيفة ومتوسطة معظمها على الوجه البحري وشمال الدلتا وسيناء بداية من الثلاثاء ولمدة 5 أيام متتالية، مضيفًا أنَّ البلاد ستشهد شبورة كثيفة على الوجه البحري وهو ما يكون له تأثير إيجابي على الأمراض المحبة للرطوبة العالية مثل «الندوة المتأخرة» في البطاطس و«اللطعة الأرجوانية» في البصل والثوم وظهور «العفن الرمادي» على ثمار الفراولة.

وأشار إلى أنَّ هذا الطقس طبيعي في مثل هذا التوقيت من شهر أمشير، والذي يتسم بفرق الحرارة الكبير، والشبورة وظهور قطرات الندى وتزهير النباتات وزيادة حجم الثمار.