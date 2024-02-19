«الأرصاد» تحذر من طقس نهاية الأسبوع.. الحرارة تصل إلى 32 درجة مع نشاط للرياح

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من وجود ارتفاعات ملحوظة في درجات الحرارة خلال طقس الأيام المقبلة وحتى مطلع الأسبوع المقبل، إذ تصبح مدن ومحافظات جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد والوادي الجديد الأكثر تأثرًا بارتفاع قيم الحرارة التي تتراوح بين 7 إلى 10 درجات عن القيم المسجلة مطلع الأسبوع الجاري.

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

وأشارت الأرصاد الجوية إلى أنَّ البلاد تتأثر في طقس الأيام المقبلة بكتل هوائية صحراوية من جنوبية غربية، تعمل على ارتفاع قيم الحرارة خاصة على محافظات جنوب البلاد وتستمر حتى السبت والأحد المقبلين، وبعد ذلك يبدأ الانخفاض التدريجي في الحرارة.

درجات الحرارة غدا الثلاثاء 20-2-2024

القاهرة والوجه البحري: العظمى 21 والصغرى 10 درجات.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 19 والصغرى 10 درجات.

جنوب سيناء والبحر الأحمر: العظمى 24 والصغرى 15 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 21 والصغرى 7 درجات.

جنوب الصعيد: العظمى 25 والصغرى 11 درجة.

درجات الحرارة الأربعاء 21-2-2024

القاهرة والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 10 درجات.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 22 والصغرى 10 درجات.

جنوب سيناء والبحر الأحمر: العظمى 25 والصغرى 15 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 7 درجات.

جنوب الصعيد: العظمى 28 والصغرى 11 درجة.

درجات الحرارة الخميس 22-2-2024

القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 10 درجات.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 21 والصغرى 10 درجات.

جنوب سيناء والبحر الأحمر: العظمى 26 والصغرى 15 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 24 والصغرى 7 درجات.

جنوب الصعيد: العظمى 30 والصغرى 11 درجة.

درجات الحرارة الجمعة 23-2-2024

القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 10 درجات.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 21 والصغرى 10 درجات.

جنوب سيناء والبحر الأحمر: العظمى 27 والصغرى 15 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 26 والصغرى 7 درجات.

جنوب الصعيد: العظمى 32 والصغرى 11 درجة.

درجات الحرارة السبت 24-2-2024

القاهرة والوجه البحري: العظمى 23 والصغرى 10 درجات.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 22 والصغرى 10 درجات.

جنوب سيناء والبحر الأحمر: العظمى 29 والصغرى 15 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 26 والصغرى 7 درجات.

جنوب الصعيد: العظمى 32 والصغرى 11 درجة.