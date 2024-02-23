متحف كفر الشيخ يحتفل بتعامد الشمس على وجه «الملك رمسيس الثاني» بجولة إرشادية

نظم القسم التعليمي بمتحف كفر الشيخ جولة إرشادية بالمتحف لمجموعة من طلاب مدرسة قونة الابتدائية التابعة لإدارة قلين التعليمية، وذلك في إطار الاحتفال بتعامد الشمس على وجه «الملك رمسيس الثاني» بمعبد أبو سمبل جنوب أسوان.

تعريف الطلاب بالملك رمسيس الثاني

وخلال الجولة الإرشادية جرى تعريف الطلاب بـ«الملك رمسيس الثاني» من خلال القطع الأثرية الخاصة به في متحف كفر الشيخ، ومن أهمها قطعة أثرية تصور «الملك رمسيس الثاني» جالساً بجانب «سخمت».

وعبّر طلاب مدرسة قونة الابتدائية عن سعادتهم بالمشاركة في الجولة الإرشادية التي تأتي في إطار الاحتفال بتعامد الشمس علي وجه «الملك رمسيس الثاني» بمعبد رمسيس الكبير في مدينة أبو سمبل، التي تحدث يومي 22 فبراير و22 أكتوبر من كل عام، وهما يومان مرتبطان بموسمي الزراعة والحصاد عند القدماء المصريين، أو يومان مهمان لدى الملك، قد يكون أحدهما يوم ميلاده والآخر يوم تتويجه على العرش.

معلومات عن متحف كفر الشيخ

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، متحف كفر الشيخ عام 2020، ضمن المشروعات التي وضعتها الدولة المصرية على خريطة الافتتاحات الأثرية، ويقع بجوار جامعة كفر الشيخ في حديقة صنعاء، ويتكون المبنى من عدد من قاعات العرض المتحفي، والتهيئة المرئية، والتربية المتحفية والندوات، إضافة إلى مبنى للخدمات.