خريطة القوافل الطبية لـ«حياة كريمة» خلال أسبوع.. كشف وعلاج مجاني

تستعد مؤسسة حياة كريمة لإطلاق عدة قوافل طبية تضم عددا كبيرا من التخصصات الطبية في مختلف محافظات الجمهورية، بهدف تقديم الفحوصات والعلاج المجاني للمواطنين.

قوافل حياة كريمة المجانية

وكشفت حياة كريمة عن خريطة توزيع القوافل الطبية هذا الأسبوع ضمن خطة القوافل الطبية الشاملة التي ستوزع على 9 قرى في 6 محافظات، موضحة أنّ هذه الأنشطة تتم بالتعاون مع المستشفى الجامعي ووزارة الصحة.

أماكن القوافل الطبية

وتنتشر القوافل الطبية في الأماكن التالية:

ـ قرية العزيزية، مركز سمنود، محافظة الغربية، يوم 24 فبراير.

ـ قرية أولاد سيف، مركز بلبيس، محافظة الشرقية، يوم 24 فبراير.

ـ قرية عزبة صقر، مركز السادات، محافظة المنوفية، يوم 24 فبراير.

ـ قرية نصر جمعة، مركز سمسطا، محافظة بني سويف، يومي 24 و25 فبراير.

ـ التل الكبير، محافظة الإسماعيلية، يوم 26 فبراير .

ـ قرية شيخ عتمان، مركز الحوامدية، محافظة الجيزة، يوم 27 فبراير.

ـ قرية قصر بغداد، مركز كفر الزيات، محافظة الغربية، يوم 27 فبراير.

ـ قرية الأفواز، مركز الصف، محافظة الجيزة، يوم 28 فبراير.

ـ قرية البهمسون، مركز إهناسيا، محافظة بني سويف، يومي 28 و29 فبراير.