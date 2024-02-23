«النواب» يقر منحة أوروبية بقيمة 50 مليون يورو لتمويل «حياة كريمة».. غدا

يقر مجلس النواب خلال الجلسة العامة، غدا، قرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2024 بشأن الموافقة على منحة الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج الاتحاد الأوروبي من أجل حياة كريمة ومكافحة الفقر متعدد الأبعاد في المناطق الريفية في مصر، بمبلغ 50 مليون يورو الخاص ببرنامج الاتحاد الأوروبي.

منحة لتحسين حياة الريف

ويستهدف برنامج المنحة تحسين نوعية الحياة لسكان الريف المتأثرين بالفقر متعدد الأبعاد، وحياة كريمة وذلك من خلال تحقيق التنمية الريفية والأمن الغذائي والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، إذ سيتم العمل من خلال البرنامج على زيادة قدرة النظم الغذائية على المرونة على المستوى المحلي، وكذا تحسين الأمن الغذائي والتغذية في المجتمعات الريفية.

توصيل الخدمات الصحية للمواطنين

وتستهدف المنحة وفق الاتفاقية أيضا تحسين الوصول للخدمات الصحية وجودتها في تلك المجتمعات، وتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية على المستويين الوطني والمحلي لصالح الفئات الأكثر احتياجا، كما تقر الجلسة العامة قرار رئيس الجمهورية رقم 613 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون الاستشاري الخاص بدعم اختيار المخططات الاستثمارية لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة مع بنك الاستثمار الأوروبي.

دعم مشروعات الصناعة الخضراء

كما يناقش مجلس النواب في جلساته التي تبدأ بعد غدا الأحد قرار رئيس الجمهورية رقم 613 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون الاستشاري الخاص بدعم اختيار المخططات الاستثمارية لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة بقيمة 500 ألف يورو منحة من بنك الاستثمار الأوروبي.