حياة كريمة.. الذراع التنموي لمنطقة الساحل الشمالي الغربي

كشف تقرير حكومي تفاصيل الأنشطة الثقافية بمنطقة الساحل الشمال الغربي ومحافظة مطروح، إذ جرى تطوير مكتبة مصر العامة بمطروح، افتتاحها في العيد القومي للمحافظة في ديسمبر عام 2020، لافتا إلى أنّه تمّ التطوير بالأقسام المختلفة بالمكتبة ومنها متحف التراث البدوي وقاعة كبار الزوار، بتكلفة 14.3 مليون جنيه.

وحسب التقرير الحكومي، تمّ توقيع عقد لتنفيذ مجمع سينما مطروح بين المحافظة وشركة المرابع العربية السعودية على مساحة 2000 متر وباستثمارات تبلغ نحو 120 مليون جنيه عام 2016.

جارٍ تنفيذ مشروع المدينة التراثية بالعلمين الجديدة

وأشار التقرير إلى أنَّه جار تنفيذ مشروع المدينة التراثية بالعلمين الجديدة، والتي تبلغ مساحتها الإجمالية 260 فدانًا، مقسمة إلى منطقتين (أ-ب) وتحتوي على عدد من المباني أشهرها مسجد وكنيسة مبني الجهاز، ودار الأوبرا والمتحف.

التطوير بالتوازي مع مشروعات مبادرة حياة كريمة

وتجري عملية التطوير بالتوازي مع مشروعات مبادرة حياة كريمة بالمحافظة، إذ تمّ الانتهاء من تطوير 5 قرى بالكامل ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها رئيس الجمهورية في يناير 2019، وهي قرى: زاوية العوامة، وسيدي شبيب بالضبعة، وهود بالحمام، وبهي الدين بسيوة، وأبو مزهود بسيدي براني. وجارٍ تطوير 6 قرى أخرى، وهي: السلام بالحمام، وفوكه بالضبعة، وكشوك عميرة وحلازين بمدينة مطروح، والمراقي بواحة سيوة، وشماس بسيدي براني بتكلفة إجمالية 150 مليون جنيه.

مشروعات حياة كريمة تشمل تطوير المدارس وإنشاء شبكات الصرف الصحي

وتشمل مشروعات حياة كريمة تطوير المدارس وإنشاء شبكات الصرف الصحي وشبكات مياه ورصف الطرق وإنشاء محطات تحلية مياه الشرب، بالإضافة إلى تطوير مراكز الشباب وانشاء آبار وخزانات لتجميع مياه الأمطار.

ويستفيد من تطوير القرى ضمن المبادرة 50 ألف مواطن بدوي، إذ جرى تشكيل لجان من التنمية المحلية لتيسير إجراءات التصالح على مخالفات البناء للمواطنين غير القادرين بقرى حياة كريمة، انتهت من أعمالها وحصر الأسر المستحقة بإجمالي 1107 مستفيدين.

هذا بخلاف اهتمام الدولة بتمكين المرأة البدوية، إذ تمت إقامة عدة ندوات من قبل فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، وإطلاق مبادرات كمبادرة «أنتِ قدها، واستخراج 250 بطاقة رقم قومي للسيدات و284 وثيقة زواج للسيدات غير القادرات وساقط قيد لـ95 سيدة، إلى جانب إطلاق مبادرة الكشف المبكر عن أورام الثدي.

ونتيجة لتلك الجهود المبذولة بلغت نسبة الإناث الملتحقات بالتعليم العالي 55% خلال عام 2019-2020، وبلغت نسبة الإناث لإجمالي المتدربين بمراكز التدريب المهني 82.1% عام 2020-2021، وبلغت نسبة الإناث بالمشروعات متناهية الصغر 36.2% عام 2019.