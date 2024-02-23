حورية فرغلي تتسلم جائزة منى زكي بالمهرجان الكاثوليكي للسينما

كرّم المركز الكاثوليكي المصري للسينما في دورته الـ72 اليوم، برئاسة الأب بطرس دانيال، والمقام حاليا في قاعة النيل للآباء الفرنسيسكان، الفنانة منى زكي بجائزة أفضل ممثلة لعمل درامي عن عام 2023.

واعتذرت الفنانة منى زكي عن الحضور لظروف صحية، وتسلمتها عنها الفنانة حورية فرغلي، كما كرّم المهرجان الفنان دياب كأفضل ممثل عن دوره في مسلسل تحت الوصاية، ولكنه اعتذر عن الحضور.

كما تم تكريم كل من الكاتب عبد الرحيم كمال، الإعلامي عمرو الليثي، جميل برسوم، أحمد فؤاد سليم، ماجدة زكى، سامح الصريطي.

وتضمن لجنة التحكيم للدورة الحالية كل من الفنانة حنان مطاوع، داليا مصطفى، احمد شاكر عبد اللطيف، عبد الرحيم كمال.