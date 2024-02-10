تفاصيل صلح حورية فرغلي ونزار الفارس.. هل بكى الإعلامي العراقي بسببها؟

أكثر من عام مضى، ولا يزال الإعلامي العراقي نزار الفارس والفنانة حورية فرغلي يتصدران محركات البحث، خاصة عقب الحديث مرارًا وتكرارًا على نبأ خطبتهما وزواجهما، وتحديدًا عقب الحلقة التي استضاف فيها الإعلامي العراقي «حورية» وانتهت بعرض زواج على الهواء.

نفي من الفنانة، ثم رد من الإعلامي العراقي، انتهى بخلاف وتبادل الاتهامات، قبل أن ينتهي هذا الخلاف مؤخرًا، بعدما نشر نزار الفارس، مقطع فيديو بمناسبة عيد الحب جمعه بالفنانة حورية فرغلي، حيث أهداها وردة ومصحف، مُعلنًا انتهاء الخلافات، ليبدأ فصل جديد من تفاصيل الأمر اليوم، كشف عنه الإعلامي نزار الفارس في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

ماذا حدث بين حورية فرغلي ونزار الفارس؟

وخلال الساعات الماضية، عاد الثنائي حورية فرغلي ونزار الفارس، يتصدران مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول مقطع الفيديو، متساءلين عن قصتهما، وهل انتهى بالفعل الخلاف، أم هناك مشروع زواج أو خطبة؟ وهو ما أوضحة الإعلامي نزار الفارس، في تصريحاته.

ورد الإعلامي العراقي نزار الفارس، على الأمر، مؤكدًا أن الصُلح تم منذ مدة، لكن لم يعلنا إلا الفترة الأخيرة: «اتصالحنا من بدري فعلًا ولسة مُعلنين، وحورية صديقتي».

وعن تساؤلات الجماهير، أكد «الفارس» لـ«الوطن» أنه يكن للفنانة المصرية الاحترام والتقدير، ولكن بصفة صداقة ليس أكثر.

الرد على جملة «بكيت بدل الدموع دم»

وعلق الإعلامي نزار الفارس على ما قالته الفنانة بكونه بكى من أجل الصلح، مؤكدًا أن الأمر لم يحدث، لكنه بادر بانتهاء الخلافات: «بتقول بكيت بدل الدموع دم، يا ترى بكيت فين، أنا كلمتها وروحتلها لانتهاء الخلاف بالصداقة».