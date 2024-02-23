محمود مسلم: الإخوان لم يقدموا شيئا لفلسطين سوى حرق العلم الإسرائيلي

أكد الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، أن مصر قدمت 120 ألف شهيد للقضية الفلسطينية ولا يجب أن يزايد عليها أحد، مشددًا على أنها تقف قلبًا وقالبًا مع الفلسطينيين في غزة وتعبر عن موقفهم، منوهًا إلى أن مصر في كل فعالياتها تساند فلسطين والمرافعة التي قدمتها المستشارة المصرية أمام العدل الدولية تدل على موقف مصر.

مرافعة مصر تدل على عراقة الدبلوماسية المصرية

وشدد «مسلم»، خلال لقائه عبر قناة «الغد»، على أن ما تحدثت به المستشارة ياسمين موسى مستشارة وزير الخارجية أمام محكمة العدل الدولية أول أمس، يدل على عراقة الدبلوماسية المصرية وأن القضية في وجدان المصريين.

القضية الفلسطينية أصبحت في وجدان الشباب

وتابع: «الإخوان لم يقدموا شيئًا للقضية الفلسطينية في أزمة غزة خلال فترة حكمهم لمصر، واكتسبوا شعبية من حرق العلمين الأمريكي والإسرائيلي ولم يقدموا أي شيء حقيقي، كانوا هيبيعوا سيناء لأمريكا عشان يقعدوا الفلسطينيين وينهوا القضية»، منوهًا إلى أن من إيجابيات الحرب على غزة أن القضية الفلسطينية أصبحت في وجدان الشباب في مصر وعلى مستوى العالم.

ونوه الدكتور محمود مسلم، إلى أنه علينا التفاؤل خلال الفترة المقبلة، حيث إن هناك ضغوطا عربية ودولية قوية لإقامة هدنة وتهدئة قبل شهر رمضان.