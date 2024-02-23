محمود مسلم: المجتمع الدولي أيقن خطورة اجتياح رفح الفلسطينية

أكد الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، أن أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح الفلسطينية سيترتب عليها كارثة كبرى نتيجة وجود أعداد كبيرة من النازحين الفلسطينيين في هذه المدينة.

الجميع الآن يندد بحرب غزة

وأوضح «مسلم»، خلال لقائه عبر قناة «الغد»، أن المجتمع الدولي وكل الدول أيقنت خطورة اجتياح إسرائيل لرفح الفلسطينية، مشددًا على أن الجميع الآن يندد بالأمر، وهو ما ظهر في خطابات أمريكا وتأكيد ضرورة حماية المدنيين، كما أن الجانب الفرنسي الأكثر تقدمًا في معارضة العمليات العسكرية في رفح، كما أن حزب العمال البريطاني غير موقفه بشأن الحرب في غزة.

معاناة إنسانية كبيرة في رفح الفلسطينية

وأضاف أن هناك معاناة إنسانية كبيرة في رفح الفلسطينية، وخطاب الاتحاد الأوروبي يتحدث بشكل واضح عن إقامة دولتين، كما أن هناك بعض الدول الداعمة لإسرائيل تراجعت بعض الشيء، كما يرز جناح آخر مساند ومؤيد للقضية الفلسطينية وهو ما ظهر في خطابات إسبانيا وبلجيكا.