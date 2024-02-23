«بلومبرج» تشيد بمشروع «رأس الحكمة»: مرسى لليخوت ويجذب 8 ملايين سائح

علّقت وكالة «بلومبرج» الأمريكيّة على إعلان صفقة مشروع تطوير رأس الحكمة، مشيرة إلى أنّها تعزز العلاقات بين مصر والإمارات.

مصر تحصل على 35% من أرباح مشروع رأس الحكمة

ونقلت الوكالة عن فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي في مجموعة «جولدمان ساكس»، تعليقه أنّ حجم الاستثمار أكبر بكثير مما كان متوقعًا، واصفًا الاتفاق بأنه يمثل فرصة لمصر لاستعادة السيولة في اتجاهين بسوق العملات الأجنبية، خلال الأيام والأسابيع المقبلة.

وذكرت «بلومبرج» أنّه من المتوقع أن تحصل مصر على 35% من أرباح مشروع رأس الحكمة، كما وافقت الإمارات أيضًا على مشروع مشترك يهدف إلى بناء مطار دولي في المنطقة.

مشروع رأس الحكمة سيحتوى على منطقة مالية وتجارية

وأشارت الوكالة إلى إعلان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بأنّ المشروع سيحتوى على منطقة مالية، وتجارية لجذب الشركات العالمية، جنب إلى جنب بوجود المدارس ومستشفيات وجماعات ومرسى لليخوت والسفن السياحية، كما أن مصر تتوقع جذب 8 ملايين سائح إضافي بعد استكمال المدينة.