محمد الباز: الإعلان عن صفقة «رأس الحكمة» تم بطريقة احترافية

أكد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، أن الشفافية بمثابة منهج تؤديه الإدارة المصرية والحكومة خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشددا على أنه يجب أن نصدق الحكومة في ما جرى الإعلان عنه اليوم بشأن صفقة «رأس الحكمة»؛ لأنه عندما يكون هناك أزمة تخرج وتتحدث عن الأزمة بكل شفافية.

شفافية الحكومة تجعلنا أكثر اطمئنانا لخط سير المشروع

وأوضح «الباز»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت، ببرنامج «اليوم»، المُذاع عبر شاشة «دي إم سي»، أن الشفافية التي تتبعها الحكومة خلال الحديث عن الأزمات تجعلنا واثقين اليوم فيما أعلنه رئيس الحكومة عن هذه الصفقة الخاصة بـ«رأس الحكمة»، معتبرا أن الصفقة جرى الإعلان عنها بطريقة احترافية، ومنهج الشفافية الذي تعمل به الحكومة يجعلنا أكثر اطمئنانا لخط سير المشروع.

صفقة رأس الحكمة ليست عادية

وأشار إلى أنه يجري صياغة الرسالة الإعلامية بأكثر من مؤشر، ولا بد التحدث بأن هناك رد فعل استفهاميا، وهو أمر مشروع، ويتم التجاوب معه، لافتا إلى أن هناك ردود فعل تسعى لإفساد أي شيء، وكأن لا أحد يريد لهذا البلد أن تقوم، مشددا على أن هذه الصفقة في حجمها ليست عادية، لكن معنى الاستثمار الأجنبي تشوه لدينا، بسبب الحملات الممنهجة.