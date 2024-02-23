حزب الجيل: مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة بداية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية

أعرب أحمد محسن قاسم أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، عن سعادته بتوقيع مصر لمشروع تطوير منطقة رأس الحكمة البالغ قيمته 35 مليار دولار بشكل أولي و150 مليار دولار على المدى المتوسط.

انخفاض الأسعار وتكلفة المعيشة على المصريين

وأضاف «قاسم»، أنه في أقل من 6 ساعات تراجع سعر الدولار في السوق الموازية، بنسبة 10%، وتوقع أن تشهد السوق الموازية مزيدًا من الانخفاض، وتقليل الفجوة لأقل نسبة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية حتى يصل للاستقرار قبل حلول شهر رمضان، الأمر الذي سيؤثر تأثيرا كبيرا على انخفاض الأسعار وتكلفة المعيشة على المصريين.

تصدير العقار أحد مفاتيح الدولة لتجاوز الأزمة الاقتصادية

واستكمل أمين تنظيم الجيل، أن تلك الصفقة ستنعكس على فلسفة الدولة التشريعية والتنفيذية في التعامل مع ملف تصدير العقار باعتباره أحد مفاتيح الدولة في تجاوز الأزمة الاقتصادية وتوفير النقد الأجنبي.

وشدد على مطالبته للحكومة بإصدار قانون التطوير العقاري فورا والذي ظل حبيس الأدراج لسنوات وطالما طالب بإصداره حزب الجيل الديمقراطي في بيانات متعددة له، وذلك للبناء على صفقة اليوم وتحقيق مكاسب أخرى في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجالات التطوير العقاري.