خالد أبو بكر يشرح تفاصيل مشروع «رأس الحكمة»: إجمالي الاستثمارات 35 مليار دولار

قال الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبوبكر، إنّ مصر اليوم نجحت في توقيع أكبر صفقة استثمار مباشر، من خلال شراكة استثمارية، بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و«شركة أبو ظبي التنموية القابضة» بدولة الإمارات العربية المتحدة.

أهمية صفقة رأس الحكمة

وأضاف خلال برنامجه «كل يوم» المذاع على شاشة «ON»، أنّ هذا القرار استثماريًا على مستوى رؤساء الدول، في ظل الوتيرة السريعة والمعدل الزمني لإنهاء وتنفيذ الصفقة، معقبًا: «شكرًا الإمارات العربية المتحدة وأولاد زايد، شكرًا على المحبة اللي بنشوفها في كل وقت».

تطوير مشروع رأس الحكمة

وأشار «أبو بكر»، إلى أنّ شركة «القابضة» (ADQ) الإماراتية، التي ستستحوذ على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة تأسست «القابضة» (ADQ) في عام 2018، وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي وتعامل كصندوق سيادي لأبوظبي، وتمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى في عدة قطاعات، منها الطاقة والمرافق والأغذية والزراعة والصحة وعلوم الحياة والنقل والخدمات اللوجستية وغيرها، ويتبعها أكثر من 25 شركة.

وتابع: «هؤلاء قرروا مشاركة مصر وضخ 35 مليار دولار، وفيه 24 مليار كاش في شهرين، ومن المتوقع أن يبدأ العمل في مشروع رأس الحكمة أوائل 2025، والشركة القابضة الإماراتية ستؤسس شركة مساهمة مصرية للحصول على حقوق التطوير».