ضبط 750 كيلو سكر قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية

ضبطت مديرية التموين بمحافظة الشرقية 750 كيلو سكر و275 لتر زيت قبل بيعها في السوق السوداء بمركز فاقوس، وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين.

حملة تموينية مكبرة في مركز فاقوس

وقالت فايزة عبدالرحمن وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية، إنه تم تشكيل حملة مكبره برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة التموينية، وبمشاركة قطاع وسط الشرقية وإدارة تموين فاقوس، لفحص شكاوى المواطنين والوقوف على مدى التزام أصحاب الأنشطة والمحلات التجارية بالقوانين والقرارات التموينية بناحية الصالحية القديمة مركز فاقوس.

ضبط 750 كيلو سكر قبل بيعها بالسوق السوداء

وأوضحت وكيل وزارة التموين أن الحملة أسفرت عن تحرير عدة مخالفات ضد التجار لقيامهم بحجب السلع الاستراتيجية عن المواطنين وبيعها بأزيد من السعر، وتم التحفظ على المضبوطات ومصادرتها، وتضمنت «500 كيلو سكر و250 كيلو سكر معبأ تم تهريبها بغرض إعادة بيعها بالسوق السوداء بقصد التربح غير المشروع و275 لتر زيت لعدم الاحتفاظ بفواتير بيع ضريبية وعدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية و650علبة سجائر محلية وأجنبية.