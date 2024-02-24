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سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك

كتب:

سعيد رمضان
07:38 ص | السبت 24 فبراير 2024
سعر الدرهم الإماراتي اليوم

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

شهد سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم في عدد كبير من البنوك استقرارا، حيث سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.38 جنيه للشراء، فيما سجل 8.40 جنيه للبيع في بنك مصر، وتستعرض «الوطن»، سعر الدرهم الإماراتي اليوم أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك وفقا لآخر تحديثات الأسعار المعلنة من جانب البنوك عبر مواقعها علي الإنترنت.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم مقابل الجنيه 8.39 جنيه للشراء، فيما سجل 8.43 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري 8.38 جنيه للشراء، فيما سجل 8.40 جنيه للبيع، في بنك مصر.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.38 جنيه للشراء، فيما سجل 8.40 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري.

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.39 جنيه للشراء، فيما سجل 8.43 جنيه للبيع، في بنك الإسكندرية.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.38 جنيه للشراء، فيما سجل 8.43 جنيه للبيع في بنك فيصل الإسلامي.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.41 جنيه للشراء، فيما سجل 8.43 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

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بقلم سعيد رمضان