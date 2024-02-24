أماكن حملة «هنوصلك» لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة في المحافظات اليوم

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أماكن حملة هنوصلك لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة بالمحافظات من أجل ذوي الاحتياجات الخاصة، إذ جرى توفيرها في أكثر من محافظة لتسهيل الإجراءات على ذوي الهمم.

استخراج كارت الخدمات المتكاملة بالمحافظات

وأشارت وزارة التضامن، إلى أنه جرى تحديد أكثر من مكان لحملة هنوصلك لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة بالمحافظات اليوم السبت، من أجل ذوي الهمم كالآتي:

- محافظة كفر الشيخ من مكتب تأهيل مركز كفر الشيخ في قرية شنو في مركز شباب شنو.

- محافظة الدقهلية من مكتب تأهيل بلقاس في مركز شباب المعصرة.

- محافظة الدقهلية مكتب تأهيل السنبلاوين في حي الشيخ عمر مركز السنبلاوين.

- محافظة سوهاج مكتب تأهيل جرجافي دوار الشيخ المساعيد بمركز جرجا.

- محافظة قنا من مكتب تأهيل قنا في جمعية صحبة خير قنا كرم عمران.

- محافظة الأقصر مكتب تأهيل اسنا، مقر جمعية الشيخ حيدر بجوار الصرف الصحي.

- محافظة المنوفية من مكتب تأهيل أشمون من مقر صناع الحياة في مركز أشمون في شارع سعد زغلول.

حالات استخراج كارت الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي الحالات المصرح لها التقديم على كارت الخدمات المتكاملة بالمحافظات من ذوي الاحتياجات الخاصة كالآتي:

- صغر أو كبر حجم الرأس.

- فقد السمع التام.

- ضمور العضلات وذوي القزامة.

- درجة فقد السمع 55 ديسبل.

- الأمراض المزمنة التي تهدد الحياة.

- الإعاقات السمعية.

- قصار القامة «طولهم أقل من 140 سم».

- مريض الهيموفيليا.

- ذوي الإعاقات البصرية يحق لهم الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.

- اضطرابات تعلم تعوق إدراك الطفل، يحق له الالتحاق بالمدارس الدامجة.

- أمراض الدم المزمنة.

- الشلل الدماغي.

- متلازمة داون.

- فقد البصر التام.

- طيف التوحد.

- اضطراب فرط الحركة، الجذام.

- درجة إبصار أقل من 6 على 36 في المرحلة المتوسطة.

- تيبس المفاصل في أطراف متعددة.

- البتر متعدد الأطراف.

- الشلل الرباعي النصفي العلوي أو السفلي.

- اضطراب طيف التوحد.

- مصابو شلل الأطفال في طرف واحد.