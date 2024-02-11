«التضامن» تعلن أماكن حملة «هنوصلك» لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أماكن حملة هنوصلك، اليوم الأحد، والخاصة باستخراج كارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم، إذ يوفر الكارت خدمات طبية مجانية وترفيهية وتعليمية متنوعة.

وتستعرض «الوطن» أماكن تواجد استخراج كارت الخدمات المتكاملة، اليوم:

محافظة قنا

في مكتب تأهيل فرشوط بمنطقة ساحة الشيخ أبو شرفوي.

محافظة الغربية

مكتب تأهيل قطور في قرية دمياط مركز شباب دمياط.

محافظة المنوفية

مكتب تأهيل الباجور في منطقة العسلته في شبين الكوم.

محافظة سوهاج

ويوجد بها مكتبان لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة وهما، مكتب تأهيل طهطا شارع المركز القديم خلف البنك الأهلي.

مكتب تأهيل سوهاج في مركز جمعية المحبة والسلام/ إدفا.

المستفدون من كارت الخدمات المتكاملة

1- صغر أو كبر حجم الرأس.

2- فقد السمع التام.

3- ضمور العضلات وذوي القزامة

.4- درجة فقد السمع 55 ديسبل

.5- الأمراض المزمنة التي تهدد الحياة

.6- الإعاقات السمعية.

7- قصار القامة «طولهم أقل من 140 سم».

8- مريض الهيموفيليا.

9- ذوي الإعاقات البصرية يحق لهم الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.

10- اضطرابات تعلم تعوق إدراك الطفل، يحق له الالتحاق بالمدارس الدامجة.

11- أمراض الدم المزمنة.

2- الشلل الدماغي.

13- متلازمة داون.

14- فقد البصر التام.

15- طيف التوحد.

16- اضطراب فرط الحركة، الجذام.

17- درجة إبصار أقل من 6 على 36 في المرحلة المتوسطة.

18- تيبس المفاصل في أطراف متعددة.

19- البتر متعدد الأطراف.

20- الشلل الرباعي النصفي العلوي أو السفلي.

21- اضطراب طيف التوحد.

22- مصابو شلل الأطفال في طرف واحد.