4 طرق تساعدك على حل مشكلة سوستة الحقيبة.. «مش هترميها تاني»

تواجه بعض السيدات مشكلة في الحقائب عادة، وهي تلف السوستة، الأمر الذي يسبب لهن الكثير من الإزعاج، ما يضطر بعضهم في الكثير من الأحيان، إلى التخلص من الشنطة أو محاولة تصليحها، ويمكن ذلك عبر اتباع 3 حيل منزلية تساعد على حل تلك المشكلة سريعًا ويمكن معرفة ذلك في التقرير التالي.

3 حيل منزلية تساعدك في حل مشكلة «سوستة الشنطة»

هناك بعض الحيل المنزلية التي يمكن اللجوء إليها، للتخلص من مشكلة السوستة التي لا تعمل، وذلك عبر موقع «ويكي هاو» ويمكن معرفتها فيما يلي:

الفازلين

ابحث عن مادة دهنية تساعدك بشكل أو بآخر، وذلك عبر استخدامها على السوستة التي تجد فيها مشكلة، ومن محاولة تحريك السوستة ذهابًا وإيابًا عدة مرات حتى يتم التخلص من المشكلة نهائيًا.

استخدام القلم الرصاص

يمكن استخدام قلم رصاص وإدخال السن الخاص به، في الجزء الجانبي من السوستة، ومن ثم حركها جيدًا، حتى يتم في النهاية التخلص من مشكلة السوستة المعلقة بهذه الحركة البسيطة، وذلك عبر فرك رأس القلم على جانبي أسنان السحاب، ثبت السحاب بيد واحدة أثناء عملك عليها، واصل الفرك إلى أن تستطيع رؤية الجرافيت على الأسنان ركز على خط تداخل الأسنان لأنه أكثر مكان تعلق به السنون.

الصابون

يمكنك إحضار صابونة وإضافة بعض قطرات من الماء عليها، ومن ثم وضعها على السوستة والعمل على تمريرها ذهابًا وإيابًا، فذلك يساد بدوره على التخلص من مشكلة السوستة في ثواني قليلة.