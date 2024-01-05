طرق منزلية لعلاج الجديري المائي.. «مش هتحتاج لدكتور»

إجراءات مهمة وعاجلة اتخذتها وزارة التربية والتعليم بشأن الطلاب وذلك بعد ظهور الجديري المائي بين الأطفال في بعض المدارس ما أثار حالة من القلق والخوف بين أولياء الأمور، من بينها منح المصابين إجازة لمدة 21 يوما حال ثبوت إصابتهم، لكن البعض يتساءل عن طرق علاج الجديري المائي منزليا دون الذهاب إلى طبيب.

الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية؛ قال في تصريحات سابقة له قبل إصابته بالسرطان وخضوعه للعلاج الكيماوي، إن الجديري المائي من الأمراض التي تنتشر بشكل سريع، وتصيب الأطفال في الفصول ذات الكثافة العالية، موضحا أن أعراضه عبارة عن بقع حمراء تظهر في الجسم ويمكن أن تتحول لفقاعات صديدية.

الجديري المائي له أعراض داخلية أيضا كإصابة فروة الرأس والصدر والبطن والظهر وقد يمتد للساقين، ويمكن أن ترتفع درجة حرارة الطفل بشكل كبير قبل ظهور الحبوب والعلامات الحمراء، وفق «الناظر»: «الطفل بيرتفع حرارته لJ38 درجة وبعدين تلاقي علامات حمرا ظهرت على جسمه وممكن تتحول إلى حبوب ثم فقاعات صديدية».

الدكتور هاني الناظر، أكد أن هناك حيل علاجية منزلية للمديرية المائي دون الحاجة إلى الذهاب للطبيب، بينها ضرورة خضوع الطفل للراحة التامة في المنزل مع عدم الاستحمام لمدة أسبوع، فضلا عن التغذية الجيدة وتناول معلقة عسل النحل يوميا صباحا: «أهم حاجة طفلك يلتزم بالراحة التامة، واستخدمي دهان للأماكن المصابة، مع ضرورة تناول دواء مخفض للحرارة ومسكن للألم ومعه دواء مضاد للهيستامين لعلاج الرغبة في الهرش، لو التزمتوا الطفل مش هيحتاج يروح لدكتور».