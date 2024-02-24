الشرطة الإيطالية تعتدي على طلاب بسبب دعمهم فلسطين (فيديو)

اعتدت الشرطة الإيطالية بالضرب على طلاب يؤيدون فلسطين، ولقيت فيديوهات انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي للاعتداء على الطلاب تنديدا واسعا في إيطاليا، وبحسب «سكاي نيوز» فان المعارضة دعت وزير الداخلية إلى المثول أمام البرلمان، بسبب هذه الواقعة.

مسيرات طلابية في فلورنسا وبيزا اعتراضا على الإبادة الجماعية

وتصدت الشرطة الإيطالية لمسيرات طلابية في مدينتي فلورنسا وبيزا بمنطقة توسكاني، وانتشرت صور لأفراد من الشرطة وهم يستخدمون هراواتهم في ضرب المحتجين على حرب الإبادة الجماعية في غزة وتسببت هذه المشاهد في موجة غضب على وسائل التواصل الاجتماعي وبين السياسيين، حيث أظهرت مقاطع فيديو الطلاب وهم يتراجعون، خلال ما بدا أنه تظاهر سلمي، تحت وطأة وابل من الضربات من أفراد الشرطة.

Shocking images arrive today from #Pisa, Italy, where high school students were demonstrating peacefully for world peace and were brutally beaten by the police.

Don’t touch the kids!



pic.twitter.com/1S9FspI1fs — Michela Calcagni (@MichelaCalcagni) February 23, 2024

وأبدى معلمون من مدرسة روسولي الثانوية في بيزا ذهولهم من معاملة المحتجين الذين كان أغلبهم من القاصرين وذكروا في بيان: «وجدنا فتية وفتيات من فصولنا يرتجفون وفي حالة صدمة جراء الضرب الذي تعرضوا له».

Pisa, Italy.

people were protesting against the genocide showing their support to palestine and police started beating them.

we’ve had enough. #Ceasefire_In_Gaza pic.twitter.com/WUzzp8zNIl — marco (@outfotime) February 23, 2024

وعلقت زعيمة الحزب الديمقراطي المنتمي إلى تيار يسار الوسط إيلي شلين، على مقطع فيديو على فيسبوك لمشاهد غير مقبولة تظهر محاصرة الشرطة طلابا في زقاق ومهاجمتهم وضربهم، بسبب تأييدهم للحقوق الفلسطينية ورفضهم لحرب الإبادة على قطاع غزة مؤكدة أن حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني المنتمية إلى تيار اليمين تنشئ مناخا من القمع في البلاد.