الشرطة الإيطالية تعتدي على طلاب بسبب دعمهم فلسطين (فيديو)

اعتدت الشرطة الإيطالية بالضرب على طلاب يؤيدون فلسطين، ولقيت فيديوهات انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي للاعتداء على الطلاب تنديدا واسعا في إيطاليا، وبحسب «سكاي نيوز» فان المعارضة دعت وزير الداخلية إلى المثول أمام البرلمان، بسبب هذه الواقعة.

وتصدت الشرطة الإيطالية لمسيرات طلابية في مدينتي فلورنسا وبيزا بمنطقة توسكاني، وانتشرت صور لأفراد من الشرطة وهم يستخدمون هراواتهم في ضرب المحتجين على حرب الإبادة الجماعية في غزة وتسببت هذه المشاهد في موجة غضب على وسائل التواصل الاجتماعي وبين السياسيين، حيث أظهرت مقاطع فيديو الطلاب وهم يتراجعون، خلال ما بدا أنه تظاهر سلمي، تحت وطأة وابل من الضربات من أفراد الشرطة.

Shocking images arrive today from #Pisa, Italy, where high school students were demonstrating peacefully for world peace and were brutally beaten by the police.

Don’t touch the kids!



