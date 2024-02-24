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الشرطة الإيطالية تعتدي على طلاب بسبب دعمهم فلسطين (فيديو)

كتب:

أحمد حامد دياب
12:59 ص | السبت 24 فبراير 2024
الشرطة تعتدي على المتظاهرين

الشرطة تعتدي على المتظاهرين

اعتدت الشرطة الإيطالية بالضرب على طلاب يؤيدون فلسطين، ولقيت فيديوهات انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي للاعتداء على الطلاب تنديدا واسعا في إيطاليا، وبحسب «سكاي نيوز» فان المعارضة دعت وزير الداخلية إلى المثول أمام البرلمان، بسبب هذه الواقعة.

مسيرات طلابية في فلورنسا وبيزا اعتراضا على الإبادة الجماعية

وتصدت الشرطة الإيطالية لمسيرات طلابية في مدينتي فلورنسا وبيزا بمنطقة توسكاني، وانتشرت صور لأفراد من الشرطة وهم يستخدمون هراواتهم في ضرب المحتجين على حرب الإبادة الجماعية في غزة وتسببت هذه المشاهد في موجة غضب على وسائل التواصل الاجتماعي وبين السياسيين، حيث أظهرت مقاطع فيديو الطلاب وهم يتراجعون، خلال ما بدا أنه تظاهر سلمي، تحت وطأة وابل من الضربات من أفراد الشرطة.

وأبدى معلمون من مدرسة روسولي الثانوية في بيزا ذهولهم من معاملة المحتجين الذين كان أغلبهم من القاصرين وذكروا في بيان: «وجدنا فتية وفتيات من فصولنا يرتجفون وفي حالة صدمة جراء الضرب الذي تعرضوا له».

وعلقت زعيمة الحزب الديمقراطي المنتمي إلى تيار يسار الوسط إيلي شلين، على مقطع فيديو على فيسبوك لمشاهد غير مقبولة تظهر محاصرة الشرطة طلابا في زقاق ومهاجمتهم وضربهم، بسبب تأييدهم للحقوق الفلسطينية ورفضهم لحرب الإبادة على قطاع غزة مؤكدة أن حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني المنتمية إلى تيار اليمين تنشئ مناخا من القمع في البلاد.

 

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