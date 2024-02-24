رمضان 2024.. سهر الصايغ تجسد دور زمزم في مسلسل المعلم

تخوض الفنانة سهر الصايغ هذا العام السباق الرمضاني 2024 من خلال مسلسل المعلم والذي كشفت منذ ساعات عن تجسيدها لشخصية زمزم خلال احداث المسلسل.

وكانت سهر الصايغ نشرت صورا لها من كواليس مسلسل المعلم معلقة: «زمزم المعلم رمضان 2024».

أبطال مسلسل المعلم

ويشارك في مسلسل المعلم مجموعة من نجوم الفن ابرزهم: مصطفى شعبان، وسهر الصايغ، وهاجر أحمد، وأحمد بدير، وانتصار، ومحمود الليثي، وأحمد فؤاد سليم، وأحمد بدير، ومحمد العمروسي، وسلوى عثمان، ومنذر رياحنة، ومحمود الليثي، وأحمد عبد الله محمود، وطارق النهري، وعلاء زينهم، وتأليف محمد الشواف وعمرو الدرديري، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجي.