تفاصيل الانخفاض الكبير للدولار في السوق الموازية.. وخبير يتوقع وصوله للسعر الرسمي

شهد سعر صرف الدولار اليوم أمام الجنيه المصري، تراجعات متتالية وقوية، وذلك بعد الإعلان عن صفقة الاستثمار الكبرى الخاصة بتطوير مدينة رأس الحكمة بين مصر والإمارات، حيث وفرت تلك الصفقة للدولة المصرية استثمارات مباشرة بنحو 35 مليار دولار خلال شهرين، ما أدى لتراجع سعر الدولار ليسجل ما دون 50 جنيها في السوق الموازية.

تراجع أسعار الدولار في السوق الموازية

وبحسب آخر تحديث لأسعار الدولار في السوق الموازية، فإن سعر الدولار لا زال يشهد تراجعات متتالية بشكل تدريجي خلال الساعات الأخيرة، ووفقا لتصريحات الدكتور وليد جاب الله لـ«الوطن»، فإن سعر الدولار في السوق الموازية سوف ينخفض ليقترب من السعر الرسمي في البنوك عندما تكمل الحكومة بقية الإجراءات وتواجه السوق الموازية بضخ العملة الصعبة في الأسواق خلال الفترة المقبلة.

تفاصيل صفقة رأس الحكمة

- تحصل الدولة المصرية علي 35 مليار دولار خلال شهرين مقسمة علي دفعتين.

- الدفعة الأولى منها خلال أسبوع بقيمة 15 مليار دولار.

- يتم ضح الدفعة الثانية بعد شهرين من الدفعة الاولي، بقيمة إجمالي 20 مليار دولار.