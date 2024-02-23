محمود مسلم: الصفقة الاستثمارية الكبرى كفيلة بحل أزمة الدولار وإنعاش الاقتصاد

قال الدكتور محمود مسلم ، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إن المواطنين يستبشرون خيرا بالإعلان عن أكبر صفقة استثمار مباشر مع كيانات كبرى، خاصة أنها الصفقة الأكبر في تاريخ مصر، وفوائدها لمصر ستكون كبيرة للغاية، لأن الأمر يحتاج لكثير من العملة الأجنبية في هذا التوقيت لحل مشكلات عديدة، وأبرزها ارتفاع الأسعار ووجود السوق السوداء للعملة الصعبة.

مسلم: صفقة رأس الحكمة كفيلة بحل مشكلات كثيرة وإنعاش الاقتصاد

وأضاف «مسلم»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة «dmc»، أن هذه الصفقة كفيلة بحل مثل هذه المشكلات وإنعاش الاقتصاد المصري بعدما دخل في أزمة خلال الأشهر أو الفترة الماضية، وهذه الصفقة ستحقق فوائد كثيرة لمصر منها الثقة التي يمكن للمستثمر الأجنبي أن يضعها في مصر بضخ كل هذه الأموال من العملات الصعبة، وبالتالي ستشجع مستثمرين آخرين للدخول.

البنية التحتية تسهم في تنفيذ الصفقة

وأوضح أننا تأكدنا اليوم أن مثل هذه الصفقة لم يكن في الإمكان تحقيقها أو تنفيذها لولا هذه البنية التحتية التي جرى تشييدها على مدار 10 سنوات من طرق وكباري وكهرباء وغيرها من الأمور التي تم إنجازها، إلى جانب هذا القدر من التشغيل وخفض البطالة التي ستتحقق من تشغيل عدد كبير من هذه المشروعات الضخمة، فالحديث يدور عن استثمارات كبيرة للغاية وبالتالي ستضمن تشغيل عدد كبير من المصريين.