خبير اقتصادي: الصفقة الاستثمارية الكبرى تجبر الدولار على التراجع بالسوق الموازية

ضربات متتالية شهدتها أسعار الدولار في السوق الموازية، أدت لحدوث اضطرابات، وجاء ذلك بعد الإعلان عن الصفقة الاستثمارية الكبرى الخاصة بمدينة رأس الحكمة بين مصر والإمارات.

مشروع مدينة رأس الحكمة

وقال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الإقتصادي، إن مشروع مدينة رأس الحكمة يقع على مساحة تتجاوز 40 ألف فدان، وهو ثمرة تعاون بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة، ويساعد المشروع مصر على المدى القصير في الحصول على نحو 35 مليار دولار خلال شهرين، ما يساعدها على سد الفجوة التمويلة التي تحتاج إلى العمل على تغطيتها خلال الفترة الحالية.

القضاء على السوق الموازي للعملة الأجنبية

وأشار جاب الله إلى أن التعاون من شأنة خلق مئات الآلاف من فرص العمل، كما يعزز من مالية الدولة المصرية على المدى القصير، ما يسمح للدولة بالتخطيط الاقتصادي الهادئ دون الضغوط المتعلقة بتدبير السيولة الدولارية على المدى القصير.

وأضاف، أن ضخ تلك السيولة السريعة سيساعد في القضاء على السوق الموازية للعملة الأجنبية ما يخلق مناخاً أكثر استقراراً لأسعار الصرف، ويساعد على نجاح العملية الإنتاجية بصفة عامة.

تراجع أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق الموازية

وأوضح جاب الله في تصريحات لـ «الوطن»، أنه من المؤكد تراجع أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق الموازية، خلال الفترة المقبلة بشكل تدريجي، ليسجل ما دون الـ 50 جنيهاً بشكل أولي، ثم يتراجع مجدداً ليقترب من السعر الرسمي في البنوك.