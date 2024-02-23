بعد تراجعه في السوق الموازية.. كم سجل سعر الدولار الآن مقابل الجنيه

سجَّل سعر صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، خلال التعاملات اليومية استقرارا ملحوظاً أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك اليوم الجمعة 23 فبراير 2024، بالتزامن مع تراجع أسعاره في السوق الموازية بشكل كبير، حيث سجَّل سعر الدولار اليوم 30.90 جنيه للشراء، وسجل 30.95 جنيه للبيع بمصرف ابوظبي الإسلامي.

وتسعترض «الوطن»، خلال السطور التالية سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية وفقا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها على الإنترنت.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 30.75 جنيه للشراء، و سجل 30.85 جنيه للبيع، في بنك مصر.

سجل سعر الدولار اليوم 30.83 جنيه للشراء، و سجل 30.96 جنيه للبيعفي البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار اليوم 30.75 جنيه للشراء، وسجل 30.85 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

سجل سعر الدولار اليوم 30.85 جنيه للشراء، وسجل 30.95 جنيه للبيع في بنك فيصل الإسلامي.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم 30.85 جنيه للشراء، و سجل 30.95 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

سجل سعر الدولار اليوم 30.90 جنيه للشراء، وسجل 30.95 جنيه للبيع تبعا لمصرف أبوظبي الإسلامي.