الآلاف يحيون الليلة الختامية لمولد «أبو الحجاج» في شوارع الأقصر

مكث الآلاف من المواطنين حتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت في ساحة أبو الحجاج الأقصري بالأقصر، تزامنا مع احتفالات الليلة الختامية للمولد أبو الحجاج الأقصري، وشهدت الاحتفالات قصائد حب ومديح في حب رسول الله في حفلة أحياها ريحانة المداحين الشيخ أمين الدشناوي وحفلات تحطيب ومرماح في ليلة المولد الختامية.

الليلة الختامية لمولد أبو الحجاج الأقصري

وشهدت مدينة الأقصر بانوراما احتفالات رائعة بمشاركة الآلاف من أبناء محافظة الأقصر ومحافظات جنوب الصعيد المجاورة الذين توافدوا على ساحة أبو الحجاج الأقصري للاحتفال بالليلة الختامية للمولد في أجواء بهجة وسرور.

امين الدشناوي يشعل حفل الليلة الختامية

وأشعل الشيخ أمين الدشناوي الليلة الختامية لمولد سيدى أبو الحجاج الأقصري أجواء احتفالات جاذبا أهالي الأقصر والبلدان المجاورة بالليلة الختامية بالمديح والقصائد في حب رسول الله.

مولد أبو الحجاج الأقصري

وشملت أجواء احتفالات مولد أبو الحجاج الأقصري على مدار الأيام السابقة حفلات التحطيب بمشاركة ملوك العصا من مختلف نجوع وقرى ومدن محافظات جنوب الصعيد، بالإضافة إلى حلقات الذكر والمديح وزيارات لضريح سيدى أبو الحجاج الأقصري والتحرك الي شوارع الأقصر، مرددين الأناشيد الدينية والرقص بالخيل وركوب الجمال بتوابيت من القماش المزركش بالألوان الزاهية.