ريهام عبدالحكيم تشكر الجمهور بعد مشاركتها في حفل «100 سنة أم كلثوم»

عبرت المطربة ريهام عبدالحكيم عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» عن سعادتها بنجاح حفل «100 سنة أم كلثوم»، والذي تصدر التريند ومؤشرات البحث علي جوجل خلال الساعات القليلة الماضية.

ونشرت ريهام عبدالحكيم صورة من الحفل معلقة: «سعادتي لا توصف.. حفل 100سنه أم كلثوم من الإبداع كان حفل استثنائي وعلشان يظهر بالشكل ده كان وراه حب و تعاون و إصرار إنه لازم يكون حفل يليق بسيدة الغناء العربي وجمهورها، أحب من كل قلبي أوجه شكر لكل القائمين على هذا الحدث العظيم».

وأضافت ريهام عبد الحكيم: «بشكر المايسترو محمد الموجي والفرقة الموسيقية على الأداء العظيم المشرف و بشكر إدارة أعمالي بقيادة الملحن الكبير الأستاذ وليد منير وفريق العمل العظيم اللي دايما شغلهم الشاغل إني أظهر بأحسن إطلالة».

واختتمت: «في النهاية بشكر الجزء الأهم الجمهور الراقي العظيم على تفاعلهم وتشجيعهم و يا رب أكون قدرت أسعدكم».