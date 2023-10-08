ريهام عبدالحكيم عن مشاركتها كعضو لجنة تحكيم في مهرجان «هي»: «شرف لي»

أعربت الفنانة ريهام عبدالحكيم عن سعادتها بمشاركتها كعضو لجنة تحكيم بمهرجان «هي»، وذلك عبر صفحتها على «إنستجرام».

وكتبت ريهام عبدالحكيم قائلة: شرفت بمشاركتي كعضو لجنة تحكيم في مهرجان هي والفنون She Arts Festival في نسخته الثالثة برئاسة دكتورة نيڤين قناوي اللي اجتهادها الكبير كان سبب في ظهور المهرجان بالشكل الرائع ده وممتنة جدا لفكرة المهرجان اللي بيقام لمواهب المرأة في كل المجالات.

حفل ريهام عبد الحكيم في الأوبرا

وأحيت ريهام عبدالحكيم مؤخرا حفلا غنائيا ناجحا في دار الأوبرا رفع شعار كامل العدد، وقالت عنه عبر «إنستجرام»: سعيدة جدا بردود الأفعال الجميلة اللي وصلتني بعد حفلي بالأوبرا.. أشكركم لحضوركم وتشجيعكم المتواصل وحبكم الواضح في كل تحية وكل لقاء وإلى لقاءاتنا القادمة إن شاء الله