شبورة كثيفة على الطرق بمحافظات القناة.. وتوقعات بسقوط أمطار

حذرت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظات القناة وسيناء، من شبورة مائية كثيفة على الطرق السريعة والصحراوية خلال الساعات القليلة المقبلة، تمتد إلى المدن حتى الساعة التاسعة صباحا.

شبورة كثيفة على الطرق

وقال بيان رسمي للشبكة الوطنية للطوارئ في مدن القناة وسيناء، إن الشبورة تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وتمتد على الطرق السريعة، مثل طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي.

كما حذرت الشبكة الوطنية للطوارئ من احتمالية سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبا، متوقعة أن تكون درجات الحرارة المتوقعة اليوم العظمى 22 درجة مئوية والصغرى 11 درجة مئوية.

أماكن الشبورة في مدن القناة وسيناء

وأكد البيان أن الشبورة تنتشر على طرق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي وطريق الإسماعيلية بورسعيد الزراعي بشكل كثيف بسبب قربها من المسطحات المائية.

وتمتد الشبورة المائية لتشمل طرق الإسماعيلية السويس الصحراوي وطريق الإسماعيلية العريش الساحلي وعدد من الطرق داخل المدن، فيما تبدأ الشبورة في التلاشي بشكل نهائي في التاسعة من صباح اليوم على جميع الطرق وداخل المدن.

وقال بيان الشبكة الوطنية أنه من المتوقع أن يسود غدا طقس مائل للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر، مطالبة المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الثقيلة حال الخروج صباحا وليلا.