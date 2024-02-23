سقوط أمطار غزيرة على مناطق متفرقة بجنوب سيناء

شهدت مختلف المناطق في محافظة جنوب سيناء سقوط أمطار متفاوتة بدأت منذ صباح اليوم ومستمرة حتى الساعات الأولى من صباح غدا.

سقوط أمطار غزيرة بجنوب سيناء

وتعرضت مدينة طور سيناء إلى سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة اليوم، على سانت كاترين والغردقة، مع توقعات بتراجع درجات الحرارة، خلال ساعات الليل.

ورفعت محافظة جنوب سيناء حالة الطوارئ ودفعت بسيارات شفط المياه إلى العديد من المناطق وخاصة سانت كاترين وطور سيناء وشرم الشيخ.

تكاثف السحب وتنسيق بين غرق العمليات بجنوب سيناء

وتعرضت المحافظة إلى تكثر السحب التي حجبت الشمس طوال اليوم على فترات متقاطعة حسبما ذكرت غرفة عمليات المحافظة، مؤكدا جاهزيتها للتحرك الفوري لمواجهة سقوط أمطار.