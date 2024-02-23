«الأرصاد»: استمرار تأثير الغطاء السحابي وسقوط أمطار على مناطق متفرقة

تواصل هيئة الأرصاد الجوية، توقعاتها المستمرة لحالة الطقس على مدار اليوم، إذ كشفت آخر صور التقطها الأقمار الصناعية وخرائط الطقس استمرار تأثير الغطاء السحابي على كافة الأنحاء من السواحل الشمالية مرورًا بالقاهرة وشمال وجنوب الصعيد وسيناء، مشيرة إلى أنه يصاحبه سقوط أمطار على مناطق متفرقة تكون خفيفة إلى متوسطة الشدة بنقاط كبيرة ويرجع هذا لأن السحب المؤثرة متوسطة وعالية.

تساقط أمطار على عدة مناطق

وتوقعت «الأرصاد الجوية»، أن تمتد هذه الأجواء حتى الساعات الأخيرة من يوم الغد، مشيرة إلى تكون الشبورة المائية على العديد من المناطق والطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

وبالنسبة لحالة الطقس غدا، من المتوقع أن تسود أجواء مائلة للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ودافئة على شمال الصعيد، وتكون مائلة للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وشديدة البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة غدا السبت

أما درجات الحرارة غدا فهي على النحو التالي:

القاهرة الكبرى العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة

الوجه البحري العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة

السواحل الشمالية العظمى 27 درجة والصغرى 17 درجة

جنوب سيناء العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجات

شمال الصعيد العظمى 29 درجة والصغرى 15 درجة