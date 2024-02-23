أمطار غزيرة تضرب مدينة الغردقة ورفع حالة الطوارئ

شهدت مدينة الغردقة أمطارا غزيرة، مساء اليوم الجمعة، واستمرت عدة دقائق، وأعلنت محافظة البحر الأحمر حالة الطوارئ تزامنا مع سقوط الأمطار ورفع درجة الاستعداد القصوى، تحسبا لزيادة سقوط الأمطار والتي تصل لحد السيول على المناطق الجبلية ومناطق جنوب البحر الأحمر.

أمطار بالبحر الأحمر وإعلان الطوارئ

ومن جانبها، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر درجة الاستعداد القصوى وتجهيز المعدات لرفع مياه الأمطار والدفع بسيارات الشفط لسحب المياه من الشوارع.

كانت شهدت عدد من مدن البحر الأحمر سقوط أمطار منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وتراوحت بين خفيفة ومتوسطة وغزيرة، وحالة من سوء الطقس وعدم الاستقرار في الأحوال الجوية، طبقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

إعلان الطوارئ بالبحر الأحمر

وأعلن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مدن المحافظة لمواجهة التقلبات في الأحوال الجوية، تزامنا مع سقوط الأمطار وحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.