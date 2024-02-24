بعد إغلاق عدد من السفارات.. إجمالي البعثات الدبلوماسية لكوريا الشمالية

أعلن كو يونج-هوان، الدبلوماسي الكوري الشمالي السابق الذي أصبح مستشارا خاصا لوزير الوحدة في كوريا الجنوبية، أن كوريا الشمالية بصدد إغلاق عدد من سفاراتها وسحب بعثاتها الدبلوماسية في الخارج.

كوريا الشمالية تتحرك لإغلاق 15 من بعثاتها الدبلوماسية

وبحسب وكالة «يونهاب» الكورية الشمالية فان «كو يونج-هوان» نقل عن دبلوماسي كوري شمالي مجهول انشق إلى الجنوب قوله إن كوريا الشمالية تتحرك لإغلاق 15 من بعثاتها الدبلوماسية، بما في ذلك 9 تم إغلاقها بالفعل أو قيد الإغلاق.

وسحبت كوريا الشمالية بعثاتها الدبلوماسية من ليبيا وهونج كونج في الأشهر الأخيرة، وذلك ضمن سلسلة إغلاق بعثاتها الدبلوماسية بالخارج، والتي تشمل إسبانيا وأنغولا وبنجلاديش ونيبال أوغندا، بينما وبلغ إجمالي عدد البعثات الدبلوماسية الكورية الشمالية 44 بعثة بنهاية يناير، وفقا لوزارة الخارجية الكورية الجنوبية.

استحداث منصب جديد بخصوص كوريا الجنوبية

وقررت كوريا الشمالية إجراء تحديثات بوزارة الخارجية الكورية الشمالية، حيث تقرر استحداث منصب جديد وكلف النائب الأول لوزيرة الخارجية بالتعامل مع الشؤون الخاصة بين الكوريتين، مما يعني إلغاء الوكالات المسؤولة عن العلاقات بين الكوريتين وهو ما يبدوا كانه إظهار للعداء تجاه الجنوب.