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كوريا الشمالية تشعل احتمالات الحرب النووية.. إطلاق التجربة الخامسة لصواريخ «كروز»

كتب:

إسراء طارق أبو سعدة
02:11 م | الأربعاء 14 فبراير 2024
كوريا الشمالية

كوريا الشمالية

كشف الجيش الكوري الجنوبي، عن إطلاق كوريا الشمالية أعداد كبيرة من صواريخ «كروز» تجاه سواحلها الشرقية، في موسم جديد من تجارب الأسلحة التي تجريها «بيونغ يانغ» هذا العام، وهو ما تسبب في زيادة التوترات بين المنطقتين.

كوريا الشمالية تطلق التجربة الخامسة لصواريخ كروز

وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، إن الجيشين الكوري الجنوبي والأمريكي، يكثفان جهودهما لتحليل عمليات إطلاق النار من منطقة الساحل الشمالي الشرقي لكوريا الشمالية، وحتى الآن لم يتم الحصول على عدد الصواريخ التي رصدت اليوم، وما إذا كانت أطلقت من البر أم البحر، إذ أوضحت  الأركان المشتركة في بيان لها ما يلي: «يعمل جيشنا على زيادة المراقبة وتشكيل وثيق مع شركائنا الأمريكيين، ويراقب عن كثب الإشارات الاستفزازية القادمة من جانب كوريا الشمالية».

وجاءت تلك التوترات التي تمارسها «بيونغ يانغ» من خلال الضغط على الجيشين السابقين في وقت انشغالهما بالانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك حتى تُجبر «واشنطن»،على قبول فكرة أن تكون كوريا الشمالية لديها قوة نووية مستقلة، بحسب ما ذكره موقع «lemonde».

تصريحات كوريا الشمالية العدوانية تجاه جيش «سيول»

كما أصدر الزعيم الكوري الشمالي «كيم جونغ أون» تصريحات عدوانية تجاه كوريا الجنوبية سابقا، يشير فيها إلى إمكانية تنازله عن الهدف طويل الأمد المتمثل في المصالحة مع منافستها، مضيفا أنه يمكن أن تتصاعد الأمور لإبادة الجنوب بالأسلحة النووية إذا تم استفزازها بأي شكل.

وخلال الفترة الأخيرة، كثفت كوريا الشمالية جهودها لتطوير أسلحتها ومعداتها القتالية، استعدادا لأي صراعات في المنطقة، وتعد «صواريخ كروز»، المصممة بقدرات عالية أثناء الطيران، من بين الأسلحة التي تستخدمها قوات الشمال في الدفاعات الصاروخية المختلفة.

فيما تعمل الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان على تعزيز مناوراتها العسكرية المشتركة وشحذ استراتيجيات الردع النووي الخاصة بها للتعامل مع التهديدات المتطورة.

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