كوريا الشمالية تحتفل بعيد ميلاد والد زعيمها وتدعو لتقديم الولاء لنجله

احتفلت كوريا الشمالية بعيد ميلاد والد كيم الراحل والزعيم السابق كيم جونج-إيل، وأشادت صحيفة رودونج سينمون، الصحيفة الرئيسية في كوريا الشمالية، بالزعيم الراحل ووصفته بأنه وطني أرسى الأساس للكرامة والازدهار للدولة، وقالت إن مثل هذه المآثر ورثها الزعيم الحالي كيم جونج أون.

كوريا الشمالية تمكنت من تحقيق إنجازات ونمو معجزة في مجالات

وبحسب وكالة يونهاب فإن الصحيفة زعمت أن كوريا الشمالية تمكنت من تحقيق إنجازات ونمو معجزة في مجالات، بما في ذلك الجيش والاقتصاد والثقافة، بفضل الزعيم الحالي كيم، ودعت الجمهور إلى الالتزام بأوامره للتنمية الوطنية، ودعت إلى تقديم الولاء إليه.

وتعتبر كوريا الشمالية عيد ميلاد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج واحدة من أهم أعيادها، إلى جانب عيد ميلاد جد كيم والمؤسس الوطني كيم إيل-سونج.

وشهدت كوريا الشمالية أجواء احتفالية قبيل الذكرى السنوية التي تحتفل بها البلاد باعتبارها كما شهدت فعاليات احتفالية أقيمت في لاوس وميانمار وباكستان وسويسرا في وقت سابق من هذا الشهر بمناسبة عيد ميلاد الزعيم الراحل، بينما تم وضع سلال الزهور من الخارج أمام تماثيل الزعيمين السابقين في بيونغ يانغ.