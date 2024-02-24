بالأرقام.. نتيجة انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين ببورسعيد

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بمحافظة بورسعيد نتيجة الانتخابات، إذ جرى فرز أصوات الناخبين من المهندسين أعضاء الجمعية العمومية بالنقابة الفرعية ببورسعيد، في الساعات الأولى من صباح يوم السبت، وذلك تحت إشراف الهيئة القضائية، وتنظيم وإشراف الدكتور أحمد داوود نقيب المهندسين ببورسعيد، و المهندس أحمد عبد الواحد رئيس لجنة الانتخابات.

992 أصوات صحيحة

وأعلن المهندس أحمد عبد الواحد رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين ببورسعيد بأن عدد اجمالي أصوات الناخبين 1064، وعدد الأصوات الصحيحة 992 صوت، وعدد الأصوات الباطلة 72 صوتا.

إعلان الفائزين

وفاز المهندس محمد الخولي بعدد أصوات 463، والمهندس وائل حرز بعدد أصوات 457 صوتا على مقعدي هندسة ميكانيكا، والمهندس مصطفى الزلاط بعدد أصوات 620 صوتا والمهندس خالد عرفة بعدد أصوات 548 على مقعدي هندسة كهربائية، وفاز كل من المهندس الدكتور أحمد الشرقاوي بعدد أصوات471 صوتا والمهندس عمرو نوفل بعدد 445 صوتا والمهندس عمرو الجدع بعدد أصوات 445 عن ثلاثة مقاعد لهندسة مدني.

وأقيمت انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين على مستوى جميع محافظات الجمهورية، وترشح 634 مرشحًا للمنافسة على 175 مقعدًا لعضوية مجالس النقابات الفرعية، وتقدم 374 مرشحًا للمنافسة على 43 مقعدًا لعضوية مجالس الشُّعب بالنقابة العامة، من إجمالي 1008 مرشح.